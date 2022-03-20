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Харківські патрульні прихистили знайденого біля вокзалу собаку

Харківські патрульні прихистили знайденого біля вокзалу собаку

Сьогодні під час евакуаційних заходів поряд із залізничним вокзалом поліцейські Олександр Шкуренко та Євгеній Пушкаренко помітили песика: тваринка була явно налякана та не мала господарів, розповіли в УПП Харківської області.

На жаль, власників чотирилапого правоохоронцям знайти не вдалося. Тому патрульні вирішили самі попіклуватися про песика.

Євген взяв тваринку під свою опіку. До розшуку власників собака матиме прихисток у сім’ї харківського патрульного.

Агентство Телевидения Новости

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