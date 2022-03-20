Харківські патрульні прихистили знайденого біля вокзалу собаку

Сьогодні під час евакуаційних заходів поряд із залізничним вокзалом поліцейські Олександр Шкуренко та Євгеній Пушкаренко помітили песика: тваринка була явно налякана та не мала господарів, розповіли в УПП Харківської області.

На жаль, власників чотирилапого правоохоронцям знайти не вдалося. Тому патрульні вирішили самі попіклуватися про песика.

Євген взяв тваринку під свою опіку. До розшуку власників собака матиме прихисток у сім’ї харківського патрульного.

Агентство Телевидения Новости