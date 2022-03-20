На Чорнобильській АЕС вдалося провести часткову ротацію персоналу

Надвечір 20 березня вдалося провести часткову ротацію персоналу Чорнобильської АЕС та евакуювати людей, які перебували на території окупованої станції.

Про це повідомляє hromadske.ua із посиланням на пресслужбу Державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильська АЕС».

Зазначається, що 20 березня вдалося вивезти 64 осіб, зокрема змінний персонал ЧАЕС, службовців Нацгвардії України (вісьмох жінок та одного онкохворого), одну працівницю ДСНС, а також чотирьох «сталкерів».

На заміну евакуйованому персоналу для виконання службових обов’язків та забезпечення функціонування підприємства відправили 46 добровольців з-поміж працівників станції.

Нагадаємо, що російські окупанти захопили Чорнобильську АЕС ще 24 лютого – у перший день повномасштабного вторгнення рф до України. Персонал перебував на робочих місцях близько 600 годин, героїчно виконував свої професійні обовʼязки та підтримував належний рівень безпеки.

Деталі ротації обіцяють надати згодом.

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