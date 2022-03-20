Бекхем «передав» свій Instagram з понад 71 млн підписників українській лікарці з Харкова

Англійський футболіст Девід Бекхем «передав» свої акаунти у соцмережах лікарці з Обласного клінічного перинатального центру в Харкові, щоб та розповіла про свою роботу в Україні під час війни, повідомляє hromadske.ua.

«Сьогодні я передаю свої соціальні канали Ірині, голові обласного перинатального центру в Харкові, Україна, де вона допомагає жінкам безпечно народжувати. Завдяки вашим пожертвам, кисневі генератори допомагають новонародженим там виживати у складних умовах. Будь ласка, продовжуйте підтримувати благодійні організації, зокрема ЮНІСЕФ, як можете», – заявив футболіст. Публикация от David Beckham (@davidbeckham)

У своїх сторіз в Instagram Девід Бекхем опублікував розповідь лікарки про те, як заклад працює в умовах війни рф проти України. Вона розповіла, що у перший день повномасштабної війни вагітні та жінки з новонародженими дітьми ховалися у підвалі. Але малюків, які потребують інтенсивного лікування та залежні від підтримки медобладнання, спустити не могли.

Наразі Ірина та інші медики працюють практично цілодобово, ризикуючи своїм життям. «Лікарі та медперсонал тут. Ми переживаємо, ми плачемо, але не здаємося», – розповіла Ірина.

Агентство Телевидения Новости