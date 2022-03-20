На Харківщині прикордонники затримали двох диверсантів

На Харківщині прикордонники викрили двох ворожих агентів, повідомляє Державна прикордонна служба України.

На одному з контрольних постів Харкова прикордонники затримали громадянина України, який керував автомобілем Тойота без належних документів та посвідчення водія. Чоловік за кермом переконував, що він волонтер і автомобіль у нього «волонтерський», а от пояснити чому транспортний засіб розшукується, як викрадений, кермувальник не зміг.

В іншому випадку, в лісосмузі одного з населених пунктів Харківщини військовослужбовці Держприкордонслужби виявили особу у військовій формі одягу, яка здійснювала збір інформації щодо розташування Сил оборони. Зрозумівши, що його викрили, шпигун почав тікати і зупинився, лише почувши стрільбу позаду.

Під час затримання втікач намагався чинити опір, тож прикордонники застосували до нього фізичну силу.

Обидвох затриманих осіб передали компетентним органам.

Агентство Телевидения Новости