Обстріл “Сумихімпрому”та витік аміаку. Наслідки

21 березня о 03:55 у м. Суми стався обстріл території ПАТ “Сумихімпром”, внаслідок обстрілу був пошкоджений 1 резервуар з аміаком ємністю у 50 тон.

Станом на 05:00 спостерігався незначний витік аміаку.

О 7:15 витік локалізували – і підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій почали осаджувати аміачну хмару.

О 07:49 аварію по викиду аміаку на території ПАТ “Сумихімпром” ліквідували

Працівники підприємства почали регламентні роботи з відновлення технологічного процесу.

Після обстрілу території ПАТ “Сумихімпром” спостерігався незначний витік аміаку, загрози населенню міста Суми немає.

Агентство Телевидения Новости