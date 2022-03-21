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Обстріл “Сумихімпрому”та витік аміаку. Наслідки
21 березня о 03:55 у м. Суми стався обстріл території ПАТ “Сумихімпром”, внаслідок обстрілу був пошкоджений 1 резервуар з аміаком ємністю у 50 тон.
Станом на 05:00 спостерігався незначний витік аміаку.
О 7:15 витік локалізували – і підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій почали осаджувати аміачну хмару.
О 07:49 аварію по викиду аміаку на території ПАТ “Сумихімпром” ліквідували
Працівники підприємства почали регламентні роботи з відновлення технологічного процесу.
Після обстрілу території ПАТ “Сумихімпром” спостерігався незначний витік аміаку, загрози населенню міста Суми немає.
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