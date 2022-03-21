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США не бачать дипломатичних успіхів, але й водити своїх миротворців в Україну не будуть

США не бачать дипломатичних успіхів, але й водити своїх миротворців в Україну не будуть

Але підтримають будь-які інші країни НАТО. При цьому у США не бачать шансу прориву у переговорах України та РФ

Сполучені Штати Америки не вводитимуть в Україну війська у складі миротворчої місії, але підтримають будь-яку іншу країну НАТО, якщо вона це зробить. Про це заявила посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд.

«Президент ясно дав зрозуміти, що ми не розміщуватимемо американські війська в Україні. Ми не хочемо доводити це до війни зі Сполученими Штатами. Але ми підтримаємо наших союзників щодо НАТО», – зауважила Томас-Грінфілд.

Вона нагадала, що американські війська є у країнах НАТО. За її словами, президент США Джо Байден дав зрозуміти, що у разі нападу на будь-яку з країн Альянсу, Сполучені Штати підтримуватимуть і захищатимуть ці країни.

Говорячи про переговори України та РФ, Томас-Грінфілд зазначила, що США не бачать шансів на прорив у цьому напрямку. Американський посол в ООН назвала переговори односторонніми.

«Не схоже, щоб росіяни були схильними до дипломатичного рішення», – додала Томас-Грінфілд.

Агентство Телевидения Новости

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