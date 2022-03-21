На Харківщині окупанти вивозять людей до РФ

У селі Руська Лозова, що у Дергачівському районі Харківської області, російські окупанти відвозять місцевих жителів до РФ. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Дергачівської громади В’ячеслав Задоренко. Так, за словами мера, у селі Руська Лозова загарбники здійснюють нібито евакуацію громадян та перевозять їх до Білгородської області. Що чекає на цих людей після “евакуації”, Задоренко не повідомив.

Раніше повідомлялось, що більше 1000 маріупольців окупанти вивезли у фільтраційні табори у росію.

Агентство Телевидения Новости