Будемо звільняти. Зеленський про зниклий гумконвой

Україна намагається звільнити гуманітарний конвой, який 20 березня виїхав із Харкова у напрямку Вовчанська (окупований з 24 лютого). Зв’язок із гумконвоєм було втрачено, як тільки він заїхав на окуповану територію. У колоні було п’ять машин та “швидка”.

Україна намагається звільнити захоплений у Харківській області гумконвой, заявив Президент Володимир Зеленський.

Більш того, у бік Вовчанська, який був окупований перш день війни, мають намір направити нову гуманітарну допомогу. Хоча на сьогодні нових гуманітарних коридорів на Харківщині не відкрито, повідомила міністерка реінтеграції Ірина Верещук

Агентство Телевидения Новости