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Будемо звільняти. Зеленський про зниклий гумконвой
Україна намагається звільнити гуманітарний конвой, який 20 березня виїхав із Харкова у напрямку Вовчанська (окупований з 24 лютого). Зв’язок із гумконвоєм було втрачено, як тільки він заїхав на окуповану територію. У колоні було п’ять машин та “швидка”.
Україна намагається звільнити захоплений у Харківській області гумконвой, заявив Президент Володимир Зеленський.
Більш того, у бік Вовчанська, який був окупований перш день війни, мають намір направити нову гуманітарну допомогу. Хоча на сьогодні нових гуманітарних коридорів на Харківщині не відкрито, повідомила міністерка реінтеграції Ірина Верещук
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