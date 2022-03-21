Обстріли Дергачівської ОТГ: світла не буде

Напередодні Дергачі та навколишні села знову зазнали обстрілів ворога. Як повідомив у Facebook повідомив голова Дергачівської громади В’ячеслав Задоренко, ворожа артилерія не припиняє обстріли житлових секторів у населених пунктах нашої громади. Поранення отримала мешканка села Безруки, яку було доставлено до Харківської лікарні невідкладної медичної допомоги №4. Загиблих за останню добу немає

Глава Дергачівської громади поінформував про те, що на окупованій частині Дергачівщини люди досі залишаються без світла. Поки що повернути електроенергію можливості немає. Як й доставити їм продукти.

Агентство Телевидения Новости