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Обстріли Дергачівської ОТГ: світла не буде

Обстріли Дергачівської ОТГ: світла не буде

Напередодні Дергачі та навколишні села знову зазнали обстрілів ворога. Як повідомив у Facebook повідомив голова Дергачівської громади В’ячеслав Задоренко, ворожа артилерія не припиняє обстріли житлових секторів у населених пунктах нашої громади. Поранення отримала мешканка села Безруки, яку було доставлено до Харківської лікарні невідкладної медичної допомоги №4. Загиблих за останню добу немає

Глава Дергачівської громади поінформував про те, що на окупованій частині Дергачівщини люди досі залишаються без світла. Поки що повернути електроенергію можливості немає. Як й доставити їм продукти.

Агентство Телевидения Новости

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