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У Харкові вже зруйновано майже 1000 будинків

У Харкові вже зруйновано майже 1000 будинків

У Харкові зруйновані 972 будівлі, з яких 778 — житлові будинки — мер міста Ігор Терехов в ефірі національного ) телемарафону

«Сьогодні ми вже активно працюємо з архітекторами, будівельниками для відродження міста Харкова. У нас є чітке розуміння, як та що треба буде робити. Звичайно, роботи буде дуже багато, але я впевнений, що разом ми все виконаємо. Я зустрічався з людьми, й підійшли до мене хлопці й кажуть: «Давайте ми разом будемо відроджувати місто Харків. Ми готові по 24 години на добу працювати, щоб відродити місто». І це особливий харківський дух, який не передати словами. Але можу сказати, що в мене є чітка віра, що ми відродимо місто», – повідомив Ігор Терехов

Напередоні Генштаб ЗСУ повідомив, що ворог активізував обстріли житлових кварталів Харкова. По області тривають бойові дії в напрямку Ізюму. 

Агентство Телевидения Новости

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