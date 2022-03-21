Підлітків із окупованого Криму можуть відправити на війну з Україною – ГУР

Старшокласників з окупованого Росією Криму, які були залучені до мілітариського руху «юнармія», можуть застосувати в реальних бойових діях в Україні, повідомляє «ZN.UA» із посиланням на прокуратуру Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.

Згідно із повідомленнями Головного управління розвідки Міністерства оборони України, через брак живої сили для поповнення лав окупаційної армії керівництво Кремля розглядає можливість залучення до участі у війні проти України неповнолітніх громадян РФ. Зокрема наказ «Про організацію залучення членів військово-патріотичного громадського руху «юнармія» до проведення спеціальної операції на території України» уже підписано міністром оборони РФ.

Зокрема дітей у віці 17–18 років можуть підготувати для залучення до війни у складі окупаційної армії. За даними ГУР, вище воєнне керівництво рф має надати пропозиції стосовно проведення підготовки зазначеного особового складу в найкоротші терміни.

«Якщо згадана інформація відповідає дійсності, до війни може бути залучено у тому числі близько 1800 дітей у віці 17–18 років з тимчасово окупованого Кримського півострова, які входять до руху «юнармія», – зазначили в прокуратурі АР Крим.

«Юнармія» – російська дитячо-юнацька мілітарна організація при міністерстві оборони РФ, яка значною мірою інтегрована в навчальний процес закладів освіти. Вирізняється радикальною пропагандистською роботою серед російської молоді. Членами організації стають діти з 8 років.

Згідно з офіційними організації, саме в тимчасово окупованому Севастополі РФ залучила найвищий відсоток учасників руху «юнармія» у віці 17–18 років у співвідношенні до загальної кількості дітей.

«Росія намагається створити максимум перешкод для деокупації та реінтеграції АР Крим та м. Севастополя. Залучаючи до війни та фактично приносячи в жертву дітей з цих регіонів, РФ прагне створити штучну прірву між українцями та посіяти ворожнечу на дитячих життях. Закликаємо громадян України в тимчасово окупованому Криму, особливо батьків підлітків, які були залучені до «юнармії», не допустити їх участі у розв‘язаних Росією воєнних діях на території України», – закликали в прокуратурі та наголосили, що російська армія зазнає величезних втрат і зовсім не рахується із життям людей.

За даними Генерального штабу ЗСУ, оскільки українська армія зупинила наступ російських окупантів майже на всіх напрямках та завдала серйозних втрат, збройні сили РФ терміново проводять приховану мобілізацію.

Агентство Телевидения Новости