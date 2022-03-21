Гумконвой, з яким напередодні було втрачено зв’язок на шляху до Вовчанська, повернувся до Харкова

П’ять водіїв та лікар з Харкова, які 20 березня везли гуманітарний вантаж до Вовчанська, повернулися до Харкова, повідомляє «Суспільне.Харків» із посиланням на заступника голови Харківської обласної військової адміністрації Романа Семенуху.

«Сьогодні в мене і моїх побратимів щасливий ранок. Затримані вчора окупантами водії гуманітарного конвою на Вовчанськ наші побратими повернулися. Живі й мотивовані боротися за Україну далі. Подробиці згодом», – написав Семенуха у Facebook.

Подробиці наразі з’ясовуються.

Агентство Телевидения Новости