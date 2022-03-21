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Припинення вогню на час перемовин рф та України не буде, – Пєсков

Вогонь під час переговорів росії та України не припинятимуть: про це заявив прессекретар президента росії Дмитро Пєсков, повідомляє Цензор.НЕТ.

«Прогрес на переговорах між РФ та Україною є недостатнім, щоб можна було говорити про контакти президентів двох країн Володимира Путіна та Володимира Зеленського, і не відповідає ситуації, що складається для української сторони», – також заявив Пєсков.

Агентство Телевидения Новости

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