В чотирьох районах Харкова залишаються проблеми із водопостачанням

З причини аварій внаслідок дій окупаційних військ РФ в частині будинків Немишлянського, Індустріального, Московського, Слобідського районів міста відсутнє водопостачання.

Працівниками КП «Харківводоканал» в надскладних умовах ведуть аварійні та відновлювальні роботи, але остаточний термін їх завершення, через нестабільність військової обстановки, визначити дуже складно, повідомляють в службі «16-52».

Також водопостачання та теплопостачання можуть бути відсутні внаслідок руйнувань на об’єктах та мережах АТ «Харківобленерго».

Подача води може здійснюватися з пониженим тиском (стабільно або з перервами), в такому випадку її можна набрати у мешканців нижніх поверхів або в найближчих відкритих адміністративних спорудах (дитячи садки, школи, дільниці КП «Жилкомсервіс» тощо).

Мешканців перших поверхів просять не відмовляти в допомозі сусідам.

Агентство Телевидения Новости