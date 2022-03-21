Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:16
Просмотров: 50

З Харківського політеху відрахували студентку за антиукраїнську позицію

З Харківського політеху відрахували студентку за антиукраїнську позицію

Рішення прийняв ректор Євген Сокіл, повідомляє УНІАН із посиланням на пресслужбу Національного Технічного Університету ХПІ.

Зазначається, що рішення прийняв ректор вищого навчального закладу Євген Сокіл.

«20 березня ректор Харківського політеху Євген Сокіл підписав наказ про відрахування з Університету студентки другого курсу вишу Аміни Бельгасем за антиукраїнські висловлювання», – йдеться в повідомленні.

Також в пресслужбі університету вказали, що студентка на своїх сторінках в соціальних мережах представляється як Аміна Литвинова. Тільки в Instagram у неї понад 7 тисяч фоловерів.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 