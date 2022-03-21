На яку допомогу можуть розраховувати українці, які вимушено залишили свої будинки

Про програму допомоги українцям, які вимушено залишили свої будинки через бойові дії, сьогодні розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Гроші, робота, житло – три основні напрямки, які охоплюються цією програмою. Головні моменти зібрав «УНІАН».

Гроші – кожен вимушений переселенець в Україні отримає по 2 тисячі гривень через «Дію». 3 тисячі гривень буде виплачено на кожну дитину, яка через війну переїхала до більш безпечних регіонів.Робота – стартує програма з працевлаштування переселенців. Держава платитиме по 6500 грн роботодавцю за найм переселенця

Розширена програма компенсації для тих, хто приймає у себе переселенців. 450 гривень виділятиметься на компенсацію комунальних послуг за кожного переселенця, якого у себе приймуть українці.

Агентство Телевидения Новости