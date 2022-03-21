Вода у Харкові постачається зі зниженим тиском.

У частині будинків міста Харкова водопостачання здійснюватиметься зі зниженим тиском.

Як повідомили у КП «Харківводоканал», після усунення пошкодження на ЛЕП насосні станції підприємства знову працюють у плановому режимі, мережі водопостачання наповнюються водою.

Через подачу води зі зниженим тиском підприємство звертається з переконливим проханням до мешканців нижніх поверхів надавати воду сусідам, які живуть поверхами вище.

Агентство Телевидения Новости