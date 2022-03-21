Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:45
Просмотров: 117

Вода у Харкові постачається зі зниженим тиском.

Вода у Харкові постачається зі зниженим тиском.

У частині будинків міста Харкова водопостачання здійснюватиметься зі зниженим тиском.

Як повідомили у КП «Харківводоканал», після усунення пошкодження на ЛЕП насосні станції підприємства знову працюють у плановому режимі, мережі водопостачання наповнюються водою.

Через подачу води зі зниженим тиском підприємство звертається з переконливим проханням до мешканців нижніх поверхів надавати воду сусідам, які живуть поверхами вище.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 