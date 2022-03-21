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Вода у Харкові постачається зі зниженим тиском.
У частині будинків міста Харкова водопостачання здійснюватиметься зі зниженим тиском.
Як повідомили у КП «Харківводоканал», після усунення пошкодження на ЛЕП насосні станції підприємства знову працюють у плановому режимі, мережі водопостачання наповнюються водою.
Через подачу води зі зниженим тиском підприємство звертається з переконливим проханням до мешканців нижніх поверхів надавати воду сусідам, які живуть поверхами вище.
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