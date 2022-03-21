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Білорусь повідомила про відведення десанту від українського кордону

Білорусь повідомила про відведення десанту від українського кордону

За словами Міністерства оборони Білорусі, десантники 38-ї Брестської окремої гвардійської десантно-штурмової бригади повернулися від українського кордону до пункту постійної дислокації.

“Десантники 38-ї Брестської окремої гвардійської десантно-штурмової бригади повернулися до пункту постійної дислокації після успішного виконання завдання щодо посилення ділянок кордону Білорусі”.

“Мотолько Хелп”, яке займається моніторингом пересування білоруських військ, повідомили, що БТР рухаються Брестом – через це в місті частково перекрито рух.

Агентство Телевидения Новости

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