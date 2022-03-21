Обережно: ворог розкидає касетні міни

Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє, ворог розкидає касетні міни.Російські окупанти продовжують геноцид проти цивільного населення, окрім обстрілів житлових кварталів «градами» та «смерчами», вони розкидають підступні касетні міни. Незважаючи на те, що їх викорисання забороненно міжнародними конвенціями.

Однією з таких мін-пасток є протипіхотна фугасна міна ПФМ-1 «Лепесток». Міни зазвичай зеленого кольору. Довжина 12-14 см. Ширина 5-6 см.Ураження людини завдається через травматичне пошкодження нижньої кінцівки. Вибух здійснюється в момент наступання на датчик.

Через незвичну форму пластикового корпусу діти нерідко сприймають міну як іграшку, й дістають важких поранень або гинуть.

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ВИ ЗНАЙШЛИ ПІДОЗРІЛИЙ ПРЕДМЕТ?

1. В жодному разі не чіпайте його.

2. Негайно повідомте про виявлений предмет підрозділам ДСНС (101) або Поліції (102).

3. Попередьте перехожих про можливу небезпеку.

4. Відійдіть якомога далі від підозрілого предмету.

5. Дочекайтеся приїзду спеціалістів та вкажіть місцезнаходження підозрілого предмета.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що касетні міни були роскидані над Москальовкою у Харкові.

Агентство Телевидения Новости