Україну бомблять з 40 аеродромів на території Росії, Білорусі та Криму

«Схеми» нарахували приблизно 40 аеродромів на території Росії, Білорусі та окупованого Криму, які російські військові використовують для своїх цілей.

Станом на 18 березня Збройні сили України знищили вже 93 російські літаки. Експерти пояснюють, що навіть враховуючи загальну кількість бортів у Збройних силах РФ (за даними видання Defence Express, їх 1585 одиниць), це все одно вагомі втрати.

Якщо ж врахувати, що напередодні вторгнення в Україну на її кордонах було близько 300 російських військових літаків, то знищено вже майже третину.

Суттєві втрати змушують Росію змінювати свою тактику в небі на обережнішу. Крім того, за даними експертів, окремі пілоти РФ уже відмовляються «гинути від української ППО».

Агентство Телевидения Новости