Сапери продовжують знешкоджувати вибухонебезпечні предмети

Триває очищення території Харківщини від ворожих «подарунків», повідомляє ДСНС. Силами піротехніків Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування проводяться роботи з вилучення вибухонебезпечних предметів та подальше знищення.

«Усіх, хто натрапив на подібні небезпечні знахідки просимо повідомляти на номер 101 або 102. Пам’ятайте, що самостійно знешкоджувати чи переміщувати залишки ракет та нерозірваних боєприпасів – заборонено», наголошують в ДСНС.

Агентство Телевидения Новости