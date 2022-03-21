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Додаткові евакуаційні рейси «Укрзалізниці» на 22 березня

Додаткові евакуаційні рейси «Укрзалізниці» на 22 березня

«Укрзалізниця» опублікувала графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 22 березня.

Харків:

7:50 – №905/906 Харків – Хелм;11:30 – №229/230 Харків – Ужгород;15:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів.

Дніпро:

20:00 – №234/233 Дніпро – Чоп.

Краматорськ:

13:00 – №275/274 Краматорськ – Львів;16:00 – №277/276 Краматорськ – Львів.

Кривий Ріг:

11:30 – №210/209 Кривий Ріг – Львів.

❗️ Додаткові рейси також відправляться з Одеси до Ужгорода о 22:32, з Києва до Хелма о 19:13 та з Києва (ст. Дарниця) до Львова о 8:00.

У зв’язку з введенням посиленої комендантської години в Києві з 20:00 21 березня до 7:00 23 березня посадка в поїзди, що відправляються з Києва, можлива тільки для тих пасажирів, які прибули до вокзалу заздалегідь, до початку комендантської години.

Актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті https://uz-vezemo.com

Агентство Телевидения Новости

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