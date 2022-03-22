Окупанти нарощують сили авіації

21 березня російські окупанти наростили свою авіаційну присутність в повітряному просторі України, повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Окрім застосування багатьох безпілотних літальних апаратів, противник використовує бомбардувальну, штурмову та винищувальну авіацію, крилаті та балістичні ракети на різних напрямках.

Авіацією Повітряних Сил здійснено десятки літаковильотів, із повітряними боями, перехопленнями та ударами по колонах та скупченню техніки окупантів.

Протиповітряною обороною Повітряних Сил ЗС України сьогодні знищено чотири БпЛА, два вертольоти та кілька крилатих ракет (уточнюється).

ППО Сухопутних військ інформує про ураження одного літака окупантів та двох безпілотників.

Загалом 21 березня протиповітряної обороною держави знищено:

– 1 літак;

– 2 вертольоти;

– 6 БпЛА ОТР;

– крилаті ракети.

Агентство Телевидения Новости