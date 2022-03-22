Через санкції у Росії зупинив роботу єдиний виробник танків

У Генштабі Збройних сил України повідомляють, що у Росії призупинили роботу підприємств концерну «Уралвагонзавод».

Про це повідомляє УНІАН із посиланням на зведення штабу на Facebook.

Повідомляється, що окупанти зараз відчувають гостру потребу в ремонті та відновленні пошкодженого озброєння та техніки.

«За наявною інформацією, у зв’язку з відсутністю надходжень комплектуючих іноземного виробництва, призупинена робота підприємств корпорації «Уралзавод» та Челябінського тракторного заводу», – йдеться у повідомленні.

Ці підприємства спеціалізуються на виготовленні та ремонті танків та іншої броньованої техніки.

Нагадаємо, що раніше ЄС заборонив компаніям союзу будь-які угоди з «Роснафтою», «Газпром нафтою», «Транснафтою», «Ростехом», «Оборонпромом», ОАК, ОСК, «Уралвагонзаводом», «Камазом», «Алмаз-Антеєм», «Севмашем» та «Совкомфлотом».

Також «Уралвагонзавод» потрапив під санкції Великої Британії та Японії.

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