Артобстріл харківської колонії: отримав поранення та помер один з засуджених

20 березня під час артилерійського обстрілу однієї із установ виконання покарань Харківської області було частково пошкоджено будівлю.

Один із засуджених отримав осколкове поранення попереку. У лікарні чоловік помер, повідомляє прокуратура Харківської області.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури слідчими СВ Управління СБ України в Харківській області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Досудове розслідування триває.

Агентство Телевидения Новости