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У Вовчанську спробували оголосили владу РФ

У Вовчанську спробували оголосили владу РФ

Про це в соціальних мережах повідомив активіст Максим Тележний:

Сегодня утром на площади криминально-сепаратистская банда совместно с оккупантами планирует устроить провокацию. Вместе с раздачей “гуманитарки”, всем известный криминальный деятель “Чиж” планирует провести сбор подписей в отставку городского главы Степанца и назначить себя на его местоТакже по его словам, он собирается поднять российский флаг. Возможно будет российское телевидение, которое будет снимать картинку для пропагандистских сюжетов”

Згодом дійсно з’явилось відео з центра місто з поднятим прапором рф та гімном рф, який лунає з динаміків. Перехожі нагались не затримуватись в центрі, а швидко йшли геть.

Агентство Телевидения Новости

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