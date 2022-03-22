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На Харківщині посились обстріли: 84 за добу

На Харківщині посились обстріли: 84 за добу

Коротко про ситуацію на Харківщині станом на 22 березня від голови ХОВА Олега Сінєгубова.

Збройні Сили України тримають позиції, хоч ворог і робить спроби просунутися в сторону Харкова, але всі вони безуспішні.

За минулу добу російські окупаційні війська нанесли 84 удари різних видів. Було зафіксоване нанесення ракетного удару, але сьогодні, біля 5 ранку, мобільні підрозділи Збройних Сил України в районі Нової Водолаги збили крилату ракету окупантів.

Серед чергових перемог наших Збройних Сил України – трофеї під час боїв з росіянами на околицях Ізюма. Українська армія знищила колону окупантів, ті просто втекли з поля бою, покинувши техніку.

Щодо гуманітарних коридорів: спільно из Офісом Президента, Віце-прем’єр-міністром Іриною Верещук працюємо над новими гуманітарними маршрутами. Евакуаційні автобуси та гуманітарні вантажі ми підготували. Але, зауважу, щодня ми намагаємося доставляти допомогу в громади, які цього потребують!

Агентство Телевидения Новости

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