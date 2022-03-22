На Харківщині розсекретили гауляйтера
ХАЦ з’ясував персону людини, яка стала гауляйтером РФ на окуваних територіях.
14 березня Президент Володимир Зеленський підписав закон про колабораціонізм, який 3 березня прийняла Верховна Рада України. Він передбачає кримінальну відповідальність за співпрацю з окупантами, зокрема, до 15 років ув’язнення.
Тож ХАЦ планує підготувати цикл матеріалів про тих, хто допомагає окупантам на Харківщині
Козача Лопань – селище міського типу в Дергачівській територіальній громаді, яке розташоване в 2-х кілометрах від кордону з росією. На початку повномасштабного російського вторгнення, це селище окупували.
Тиждень тому, російські пропагандисти на державному каналі “россия 1 белгород” показали зустріч мешканців Козачої Лопані з “тимчасовою цивільною адміністрацією”. Саме так пропагандисти назвали колабарантів.
Тож у пропагандистському відео, де роздавали “гуманітарну допомогу” від окупантів, “головою тимчасової цивільної адміністрації звільнених територій Харківської області” названий Віталій Ганчев. Поряд з ним стоїть діюча староста Козачолопанського округу у складі Дергачівської громади – Людмила Вакуленко. Раніше вона була секретарем Козачолопанської селищної ради. Очільником ради був Вячеслав Задоренко, діючий голова ОТГ.
10 березня він звітував про поїздку до Козачої Лопані, а вже за кілька днів пропагандисти там зняли відео.Тож хто такий Віталій Ганчев, якого російські окупанти обрали у “гауляйтери”.
Людина з таким самим ПІБ до 2014 року працювала у правоохоронних органах на території Харківської області. Зокрема, в 2011 році він працював в Управлінні громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб. Виходив на перевірки нелегальних мігрантів разом з представниками організації “Патріот України”.
В 2013 році працював заступником начальника Дергачівського райвідділу міліції у званні підполковника.
За даними сайту “Миротворець” Ганчев перебрався до Луганську, де працював у структурах міліції терористичної організації ЛНР.
Тобто російські окупанти не змогли для Харкова знайти на посаду “гауляйтера” нікого більш вагомого, ніж міліціонера, який зрадив присягу та перебрався до сепаратистів.