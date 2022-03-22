На Харківщині розсекретили гауляйтера

ХАЦ з’ясував персону людини, яка стала гауляйтером РФ на окуваних територіях.

14 березня Президент Володимир Зеленський підписав закон про колабораціонізм, який 3 березня прийняла Верховна Рада України. Він передбачає кримінальну відповідальність за співпрацю з окупантами, зокрема, до 15 років ув’язнення.

Тож ХАЦ планує підготувати цикл матеріалів про тих, хто допомагає окупантам на Харківщині

Козача Лопань – селище міського типу в Дергачівській територіальній громаді, яке розташоване в 2-х кілометрах від кордону з росією. На початку повномасштабного російського вторгнення, це селище окупували.

Тиждень тому, російські пропагандисти на державному каналі “россия 1 белгород” показали зустріч мешканців Козачої Лопані з “тимчасовою цивільною адміністрацією”. Саме так пропагандисти назвали колабарантів.

Тож у пропагандистському відео, де роздавали “гуманітарну допомогу” від окупантів, “головою тимчасової цивільної адміністрації звільнених територій Харківської області” названий Віталій Ганчев. Поряд з ним стоїть діюча староста Козачолопанського округу у складі Дергачівської громади – Людмила Вакуленко. Раніше вона була секретарем Козачолопанської селищної ради. Очільником ради був Вячеслав Задоренко, діючий голова ОТГ.

10 березня він звітував про поїздку до Козачої Лопані, а вже за кілька днів пропагандисти там зняли відео.Тож хто такий Віталій Ганчев, якого російські окупанти обрали у “гауляйтери”.

Людина з таким самим ПІБ до 2014 року працювала у правоохоронних органах на території Харківської області. Зокрема, в 2011 році він працював в Управлінні громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб. Виходив на перевірки нелегальних мігрантів разом з представниками організації “Патріот України”.

В 2013 році працював заступником начальника Дергачівського райвідділу міліції у званні підполковника.

За даними сайту “Миротворець” Ганчев перебрався до Луганську, де працював у структурах міліції терористичної організації ЛНР.

Тобто російські окупанти не змогли для Харкова знайти на посаду “гауляйтера” нікого більш вагомого, ніж міліціонера, який зрадив присягу та перебрався до сепаратистів.

Агентство Телевидения Новости