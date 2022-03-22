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Додатковий податок для компаній, що працюють з Росією

Додатковий податок для компаній, що працюють з Росією

Депутати готують закон про додатковий податок для компаній, що працюють з Росією, повідомляє Главком

На 26-й день війни у Росії продовжують працювати багато світових компаній

Верховна Рада працює над законом щодо компаній, які продовжують працювати в Росії. Для них хочуть запровадити додатковий податок. Про це написав народний депутат Ярослав Железняк у Телеграмі.

«Вже готуємо закон про додатковий податок в Україні для компаній, які продовжують працювати з Росією. Польська ідея про «бізнес-репарацію» має запрацювати і в нас! Якщо є гроші та бажання спонсорувати військову сферу агресора, отже, мають знайтись і гроші відновлювати все зруйноване ним в іншій країні», – написав нардеп.

На 26 день війни у Росії продовжують працювати великі компанії як Ашан, Метро, Нестле та інші.

Нагадаємо, найбільша російська вантажна авіакомпанія залишилася без Boeing. Також LG та ще низка компаній призупиняють роботу в РФ.

Агентство Телевидения Новости

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