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Майже 245 тисяч учнів Харківщини не навчаються через повномасштабне російське вторгнення

Майже 245 тисяч учнів Харківщини не навчаються через повномасштабне російське вторгнення

У Департаменті науки і освіти ХОВА повідомили, що 16 тисяч дітей Харківської області перебувають на дистанційному навчанні.

Загалом з 715 закладів загальної середньої освіти Харківщини на дистанційне навчання перейшли 155. Також у режимі онлайн працює 28 інтернатів.

Дистанційно навчають у 18 громадах, канікули продовжили в 4 громадах, призупинений навчальний процес через активні бойові дії та руйнування інфраструктури у 34 громадах.

Частина дітей у Харкові продовжує навчатися дистанційно, у деяких немає такої можливості через потребу більшу частину часу проводити в укриттях без світла, повідомила сьогодні директор Департаменту освіти Ольга Деменко.

За її словами, якщо є можливість, батьки готові та налаштовані на навчання, заняття проводяться дистанційно. У той же час є райони, де діти не можуть вчитися, тому що ховаються від обстрілів в укриттях без доступу до електропостачання. 

«Головне – життя та здоров’я учнів, а харківська освіта, яка займає лідируючі позиції в Україні, не підведе. Все, що не пройшли за час навчального року, ми надолужимо», – наголосила директор департаменту.  

Також Ольга Деменко повідомила, що харківські вчителі задіяні у волонтерських роботах, усувають пошкодження в школах.

Агентство Телевидения Новости

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