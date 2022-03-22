Шойгу усунув командуючого 6-ї армії Росії за величезні бойові втрати

У Росії продовжують «летіти» голови. А все тому, що «друга армія» світу зазнає величезних бойових втрат. Так, Шойгу усунув генерал-лейтенанта Єршова.

Відомо, що Міністр оборони Росії Сергій Шойгу усунув від виконання обов’язків генерал-лейтенанта Єршова Владислава. Він був командувачем 6-ї загальновійськової армії країни.

Звільнення відбулося через величезні бойові втрати: за попередніми даними, в одній лише 6-ї армії не дорахувалися 2 тисячі військовослужбовців. З них – близько 180 осіб – солдати-строковики.

Відомо, що зараз генерал Єрошов перебуває під домашнім арештом. Проти нього вже відкрили провадження.

Агентство Телевидения Новости