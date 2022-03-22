У Лозовій шукають постійне житло для переселенців, будинки яких зруйновані, повідомляє «Суспільне. Харків» із посиланням на міського голову Cергія Зеленського.

«Займаємося питаннями переселенців. Спочатку розміщуємо у тимчасовому пункті в одній із шкіл міста. Далі намагаємося розслелити у гуртожитки, квартири і приватні будинки, де є більше умов для тривалого перебування. Нині стоїть непросте питання постійного проживання евакуйованих людей, адже деяким жителям Ізюма, Харкова, Грушувахи, Мерефи та інших населених пунктів повертатися вже нікуди, їхні будинки зруйнував ворог.

Питаннями переселенців опікується Управління праці та соцзахисту. Спеціалісти працюють без перерви та вихідних, іноді на межі можливостей, щоб надати необхідну підтримку. Фахівці вже починають нараховувати пільги та соцдопомги. У березні їх виплатили вчасно».

Агентство Телевидения Новости