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Подробиці звільнення гуманітарного конвою, що прямував до Вовчанська

Подробиці звільнення гуманітарного конвою, що прямував до Вовчанська

Напередодні були звільнені з полону окупантів 5 водіїв та 1 медичний працівник, які відвозили гуманітарну допомогу до Вовчанська, повідомляють в Харківській обласній військовій адміністрації.  

Російські окупанти продовжують порушувати домовленості щодо узгоджених «зелених коридорів».  

«Хочу наголосити, що автомобілі їхали за попередньо погодженим маршрутом – домовилися про «зелений коридор» з доставкою гуманітарної допомоги у Вовчанськ. Але наших людей зупинили ще в селищі Кутузівка, що за напрямком Вовчанська», – повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у ефірі телемарафону.  

Усі автомобілі і гуманітарну допомогу конфіскували окупанти. Людей протримали майже добу в полоні на базі відпочинку, де тимчасово дислокуються російські війська. А на ранок відправили пішки в бік Харкова, це майже за 6 км.  

«Коли водії та медик підійшли вже до українського блокпоста, їх там впізнали наші солдати і передали до медичних працівників для надання першої медичної допомоги», – зауважив голова ХОВА.  

За інформацією постраждалих, окупанти звинувачували їх у диверсіях та змушували перевіряти гуманітарний вантаж на ознаки отруєнь.  

«Ми перебували фактично добу в постійній комунікації з Офісом Президента та з Віце-прем’єр-міністром – Міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Іриною Верещук, яка активно займалася питанням. Вражає те, що одразу після повернення, всі наші Герої як один сказали: знову готові їхати або в тому самому напрямку, або в будь-якому іншому, щоб доставити вантаж усім, хто цього потребує», – зазначив Олег Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости

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