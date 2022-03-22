Зміни у розкладі евакуаційних рейсів «Укрзалізниці»

Пасажирів, що прямують до Краматорська, Лимана, Лозової та інших міст на сході України, в «Укрзалізниці» просять звернути увагу на зміни у розкладі, пов’язані із необхідністю оперативно реагувати на поточну ситуацію в регіоні.

Кінцеві станції прибуття та відправки поїздів 142/141, 46/45 та інших евакуаційних рейсів змінюються фактично щоденно, а іноді й частіше. Продаж квитків відкривається до станції, яка є крайньою доступною на момент продажу.

Зокрема сьогодні маршрут поїздів 45/46, 141/142, 137/138 тимчасово обмежено до станції Лозова, продаж квитків до Харкова. При можливості подальшого прямування, вищеперелічені поїзди, слідуватимуть зі станції Лозова до станції Краматорськ.Поїзд 1/2 Івано-Франківськ – Костянтинівка обмежено до станції Харків.Також щоденно курсує 2 евакуаційних поїзди, які також при можливості безпечного слідування відправляються з Краматорська.

В «Укрзалізниці» просять пасажирів з розумінням поставитися до ситуації – маршрут прямування може бути оперативно змінено з міркувань безпеки, незалежно від вказаної у квитку станції. Укрзалізниця турбується про безпеку своїх пасажирів та поїзних бригад, але не припиняє рух на сході. Евакуаційні рейси йдуть за графіком.

Агентство Телевидения Новости