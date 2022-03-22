Майно зрадника-мера Куп’янська Мацегори можуть перейти Україні

Майно зрадників України, які співпрацювали чи співпрацюють з агресором вже зовсім скоро може опинитися у розпорядженні нашої держави. Зокрема, таку норму диктує новий закон про відповідальність за колабораційну діяльність. Не виключенням може й стати відомий мер Куп’янська Геннадій Мацегора, який самовільно вирішив здати місто російським окупантам, пише видання “СтопКор”

Щоправда, конфіскація майна мера швидше за все проходитиме по статті “Державна зрада”.

Мацегора здав місто ворогу 27 лютого – через 3 дні після повномасштабного вторгення росії в Україну. Зокрема, в соцмережах з’явилося відео, де міський голова міста Куп’янська Харківської області Геннадій Мацегора публічно заявив про те, що російські окупанти взяли місто під контроль. Відео було опубліковане на сайті міськради. Мацегора розповів, що провів перемовини з військовими фосійської Федерації і здав місто агресору через погрози застосування збройної атаки.

28 лютого в ефірі телеканалу “Україна 24” з’явилося повідомлення про затримання Мацегори. Його підозрюють у державній зраді.

У березні 2022 року Верховна Рада прийняла Закон «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за злочини проти основ національної безпеки України в умовах дії режиму воєнного стану» (законопроект № 7116). Ним посилюється відповідальність за державну зраду. Зокрема, передбачається позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічне позбавленням волі з конфіскацією майна (ч. 1 ст. 111 Кодексу).

Таким чином, вже совсім скоро майно пана Мацегори може перейти у власність держави.

Майно зрадника

“СтопКор” дослідив, чим же володіє мер-відступник. Так, у його власності перебуває три автомобілі, серед яких:

автомобіль MERCEDES-BENZ ML 350 випуску 2003 року придбаний у вересні 2015 року за 120 000 грн (хоча ринкова вартість такого авто насправді складає приблизно 240 000 грн);автомобіль КАМАЗ 5320, 1987 року випуску, придбаний в 2011 році, ціну не вказано (приблизна вартість близько 100 000 грн);Автомобіль ВАЗ 212133 НГ 2002 року випуску придбаний в 2012 році, ціну не вказано (приблизна вартість 120 000 грн).

Декларував під час мерства Мацегора і нерухоме майно:

квартира площею 58,4 кв.м. з 2003 року вартістю на дату набуття 12 531 грн (хоча ринкова ціна квартири на 50 кв.м. у Куп’янську – близько 300 000 грн);квартира площею 79,8 кв.м з липня 2010 року, вартістю на дату набуття 67 548 грн;житловий будинок площею 35,5 кв.м з серпня 2016 року, вартістю 10 000 грн;житловий будинок площею 148,9 кв.м з червня 2016 року, вартістю 200 600 грн (задекларовано як власність дружини Олени Мацегори);67% цегельної майстерні площею 1109 кв. м. в селі Кучерівка, вартістю 146 953 грн (співвласником якої (33%) є громадянка Говорова Катерина Ігорівна);земельна ділянка в Куп’янську 398 кв.м. вартістю 10 000 грн, з серпня 2016 року;земельна ділянка в Куп’янську 795 кв.м. з червня 2016 року, вартістю 26 500 грн (у власності дружини Олени Мацегори).

Зазначимо, що Мацегора – не єдиний зрадник серед українських чиновинків. Так, у Мелітополі за організацію окупаційної влади у Мелітополі було повідомлено про підозру депутатці міськради Галині Данильченко.

Агентство Телевидения Новости