Чорнобаївка: 8:0

ЗСУ увосьме атакували російських окупантів в Чорнобаївці

Збройні сили України увосьме атакували аеродром у Чорнобаївці на Херсонщині, який російські загарбники використовують для базування командних пунктів та літаків.

Про це на сторінці у Facebook повідомляє повітряне командування “Схід”.

“Восьма серія першого сезону. Без перерви на рекламу”, – поіронізували українські захисники.

Як повідомлялося, раніше українські військові знищували техніку ворога на аеродромі у Чорнобаївці 27 лютого, 7 березня, 15 березня, 16 березня, 18 березня, 19 березня та 21 березня.

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