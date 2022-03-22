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Затримали мародерів, які полювали за готівкою

Затримали мародерів, які полювали за готівкою

Патрульні затримали мародерів, які здійснили крадіжку грошових коштів з каси магазину

Сьогодні вдень, під час патрулювання на вулиці Гвардійців Широнінців, патрульні помітили двох підозрілих осіб, які перебували в магазині взуття. Під час перевірки чоловіки зізнались, що здійснили крадіжку грошових коштів з каси магазину на суму близько 15 000 гривень.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Надалі обставини встановлюватимуть слідчі.

Агентство Телевидения Новости

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