Затримали мародерів, які полювали за готівкою

Патрульні затримали мародерів, які здійснили крадіжку грошових коштів з каси магазину

Сьогодні вдень, під час патрулювання на вулиці Гвардійців Широнінців, патрульні помітили двох підозрілих осіб, які перебували в магазині взуття. Під час перевірки чоловіки зізнались, що здійснили крадіжку грошових коштів з каси магазину на суму близько 15 000 гривень.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Надалі обставини встановлюватимуть слідчі.

Агентство Телевидения Новости