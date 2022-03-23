Уряд виділив ще 10 млрд грн на закупівлю озброєння та військової техніки для ЗСУ

Кабінет Міністрів України виділив Міністерству оборони України 10 000 000 тис. гривень за програмою «Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання». Кошти підуть на закупівлю озброєння та військової техніки для потреб Збройних Сил України.

Про це йдеться в розпорядженні від 21 березня 2022 р. № 234-р.

«Міністерству фінансів здійснити зазначені видатки за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету», – йдеться в повідомленні.

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