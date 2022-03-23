Пожежі через обстріли Лозової та Харкова. ДСНС

За добу з 22 по 23 березня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу. Загалом за добу рятувальники здійснили 33 виїзди для ліквідації пожеж, а також розбирання завалів зруйнованих будівель.

Рятувальники Харківського, Дніпропетровського та Полтавського гарнізонів ДСНС, Національного університету цивільного захисту України, Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування, а також волонтери та комунальники працювали над розчищенням завалів зруйнованих житлових будинків та адміністративних будівель. Проводились пошукові роботи та розбирання завалів у Київському, Шевченківському, Індустріальному та Московському районах Харкова. К

рім того, підрозділи ДСНС протягом доби здійснювали виїзди на гасіння пожеж житлових багатоповерхівок та приватних будівель, що виникали у Київському, Основ’янському, Індустріальному та Московському районах міста Харкова, а також Харківському, Лозівському та Ізюмському районах області.

Неспокійною вчорашня доба була і у місті Лозова. Ворог наніс масованого ракетного удару по населеному пункті, в результаті чого було знищено та частково пошкоджено близько 20 житлових будинки приватного сектору. У двох оселях сталися пожежі, для ліквідації яких залучались підрозділи ДСНС. Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється.

Піротехнічні підрозділи ДСНС також продовжували працювати, знешкоджуючи артилерійські боєприпаси, що не розірвались. Було відпрацьовано 27 адрес у місті Харкові та Харківському районі, де знаходились спрацьовані та не розірвані вибухонебезпечні предмети.Ми вистоїмо. Віримо, що вкотре відвоюємо своє право! Все буде Україна!

Агентство Телевидения Новости