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Небезпечно в усіх районах Харкова: Ігор Терехов

Небезпечно в усіх районах Харкова: Ігор Терехов

Загарбники ведуть вогонь по Північній Салтівці, центральній частині міста та інших районах, наголосив мер Ігор Терехов. Про це він розповів в інтерв’ю Фактам ICTV.

Міський глава Харкова закликав місцевих жителів ховатися від небезпеки у бомбосховищах, підвальних приміщеннях та метрополітені.

– Я закликаю людей перебувати не у будинках, а у спеціалізованих приміщеннях – бомбосховищах, підвальних приміщеннях, метрополітені, щоб зберегти своє життя. Північна Салтівка дуже страждає, район ХТЗ, центральна частина міста теж. Небезпечно у всіх районах, – зазначив Ігор Терехов.

За даними Харківської міської ради, у метрополітені Харкова від обстрілів російських військ ховаються близько 15 тис. мирних мешканців міста.

Агентство Телевидения Новости

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