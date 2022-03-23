Харків під артобстрілами,але з конкретними планами на відновлення

Напередодні активізувалася ворожа артилерія, “русские освободители” намагалися “звільнити” історичний Харків. Ми все відбудуємо, – запевнив голова ХОВА Олег Сінєгубов.

Коротко про зроблене за день.

▪️Дякую народним депутатам, отримали автомобіль “швидкої”, обладнання та 6 тонн медикаментів до обласної лікарні, які потім спрямуємо до інших медичних закладів області;

▪️Із Офісом Президента обговорили відновлення економіки на Харківщині, зокрема старт посівної кампанії. Попри атаки росіян, маємо запускати екомічні процеси;

▪️Із “Укрзалізницею” вдосконалюємо логістику гуманітарних вантажів, а також відновимо сполучення з деякими районами області;

▪️Із Офісом Президента та Віце-прем’єр-міністеркою Іриною Верещук робимо все, щоб повернути голову Циркунівської громади Миколу Сікаленка. За нашою інформацією, росіяни відвезли його до Липців.

Продовжуємо працювати, ЗСУ не відступають ні на крок, по деяких напрямках переходять в контрнаступ. Перемога за нами!

Агентство Телевидения Новости