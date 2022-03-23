Загарбники гвалтують жінок на окупованих територіях. Офіс Генпрокурора.

Офіс генерального прокурора вперше повідомив про підозру у порушенні законів та звичаїв війни військовослужбовцю Російської Федерації через зґвалтування жінки у Київській області, повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова.

“Перша підозра військовослужбовцю РФ за зґвалтування жінки в Київській області. До нас надходить оперативна інформація про статеві злочини російських військових на окупованих територіях і в “гарячих точках”. Прокурори Київщини встановили військовослужбовця РФ, який убив беззбройного чоловіка і неодноразово ґвалтував його дружину”, – написала вона на своїй сторінці у фейсбук.

Венедіктова уточнила, що в одному із сіл Броварського району “цей нелюд увірвався в приватний будинок і застрелив господаря”, після чого п’яний окупант разом зі своїм товаришем по службі неодноразово ґвалтував дружину вбитого мирного жителя, при цьому погрожуючи їй насильством і зброєю. Вони навіть загрожували її малолітній дитині, яка була разом із потерпілою.

“Військовослужбовець РФ повідомлений про підозру в порушенні законів та звичаїв війни. Він оголошений у розшук і до суду подано клопотання про затримання. Знайдемо кожного негідника і змусимо відповідати за всією суворістю закону!” – додала генпрокурор.

Агентство Телевидения Новости