У графіку вивоза сміття – зміни

Працівники КП «Муніципальна компанія поводження з відходами», незважаючи на надскладні умови, систематично продовжують роботу зі збору та вивезення відходів з Харкова.На підприємстві зазначили, що в умовах воєнного стану у маршрути і графіки було внесено деякі корективи, втім сміття з міста вивозиться стабільно.

Зокрема, сьогодні на маршрут вийшли сміттєвоз та бункеровоз. Всі зібрані відходи були успішно доставлено на Дергачівський полігон, на якому цілодобово та безперервно відбувається чергування кваліфікованих працівників.

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