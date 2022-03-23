Харків’яни разом з комунальниками прибирають рідне місто після обстрілів.

Зокрема, роботи тривають біля одного з будинків Новобаварського району, куди 1 березня влучила російська авіабомба, загинули 8 людей. Там харків’яни розбирають завали, вивозять уламки та інше сміття, а також закривають вибиті вікні, щоб уберегти вціліле майно від мародерів.

«У мене була робота, але коли я побачив цей заклик [допомогти розбирати завали], я зрозумів, що це актуальніше, важливіше», – говорить харків’янин Олексій Вєрнослов.

Нагадаємо, Департаментом житлово-комунального господарства було створено ініціативу «Відновимо Харків разом». Усі бажаючі можуть записатися на участь у роботах, заповнивши спеціальну форму https://docs.google.com/forms/d/1qtD88imMoOuG5bAw0RB0YCBX2abQc92mf7-C5z7lTx4/viewform?edit_requested=true. Після чого із волонтерами зв’яжеться координатор.

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