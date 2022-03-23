Окупанти “поливали” Харків градами та ураганами: 280 разів за добу

Окупанти війну за Харків програли, тому єдине, що їм залишається – це наносити удари із далеких відстаней. За добу таких було 32. Штаб оборони відзначив підвищену активність противника у застосуванні РСЗВ – 280 разів та танкових ударів – 9 разів. Про це повідомили в ХОВА.

Вперше окупанти обстрілювали ракетами Лозову, постраждали щонайменше 8 цивільних, з них 4 – тяжкопоранені.

ЗСУ тримають під контролем переміщення збройних сил окупантів, у напрямку Ізюма ті намагаються сконцентрувати свої сили. Наші ЗСУ не допускають їхнього просування, росіяни там вже не раз отримували ганебні поразки. Під час останніх атак ворог втратив близько 400 осіб особового складу та десятки одиниць техніки.

Під час ефіру наголосив наголосив на роботі закладів медицини Харківщини. Усі вони працюють повноцінно, наприклад, обласна дитяча лікарня евакуйована в інше місце, але надає допомогу в штатному режимі. І на тимчасово окупованих територіях ми, змінюючи маршрути, робимо все, щоб надавати медичні послуги!

Агентство Телевидения Новости