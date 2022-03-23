Потрібні руки та голови: у яких сферах очікують робочий бум після війни

Експерти кажуть, що багато залежатиме від того, як зміниться структура української економіки

езважаючи на те, що війна з Росією ще не закінчена, експерти вже зараз намагаються оцінити розмір збитків, щоб прикинути суми репарацій, які Москва заплатить за злодіяння Путіна, а також намагаються спрогнозувати, як розвиватиметься економіка України після перемоги над окупантами і реалізації аналога “плану Маршалла” для нашої країни.

“Сьогодні” разом з економістами спрогнозували, які професії будуть затребуваними в Україні після війни.

Зараз більшість прогнозів щодо повоєнного розвитку України базуються на припущенні, що в нашій країні буде великий попит на робочі спеціальності – потрібно буде відновлювати зруйновану інфраструктуру.

Тим часом частина експертів не виключає, що США та ЄС можуть піти на радикальніші кроки для підтримки нашої економіки і, наприклад, перенести в Україну виробництва, які були закриті у РФ. Тоді зросте попит на налагоджувачів обладнання, інженерів та інших виробників.

Не важливо, чим закінчиться ця війна, як би цинічно це не звучало зараз, але історики скажуть, що путінська атака проти України дала Європі час для відновлення, підготовки до боротьби з росією, а потім і з Китаєм. Україна платить високу ціну, щоб виграти нам час, — сказав екс-начальник Командування об’єднаних сил Великої Британії генерал Річард Барронс.

Наприклад, Німеччина вирішила витратити додаткові 100 млрд євро на оборону. Інші країни теж підвищують свої оборонні бюджети, зокрема країни Балтії та Польща. Вони також просять НАТО про постійні бази й системи ППО дальньої дії.

Це перегони, в яких росіяни змусили нас бігти. Але водночас це змагання, в яких жодна сторона не може точно перемогти чи програти. Ще багато карт не розіграно на боці НАТО, щоб можна було зрозуміти наслідки, — сказав старший науковий співробітник RAND Девід Шлапак.

За словами екс-помічника начальника Об’єднаних штабів армії США Майкла Мазарра, війна рф проти НАТО тепер менш ймовірна, ніж вона була до 24 лютого. Через три-п’ять років генерали путіна засвоять уроки, перегрупуються й переозброяться, проте вони це робитимуть в умовах санкцій.

Агентство Телевидения Новости