Водіям легковиків можна за кермо вантажівок

Кабмін дозволив у період воєнного стану допускати до керування транспортом категорій С, С1 водіїв із посвідченням категорії В

Кабінет Міністрів дозволив у період воєнного стану допускати до керування транспортними засобами категорії С, С1 водіїв із посвідченням категорії В.

Згідно з постановою №348 від 22 березня, уряд встановив, що в період дії воєнного стану до керування транспортними засобами категорії С, С1 на території України допускаються особи, які мають посвідчення водія категорії В.

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