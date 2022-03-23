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Рятувальна операція в Екопарку: евакуйовані червонокнижні черепахи та рідкісні мавпи

Рятувальна операція в Екопарку: евакуйовані червонокнижні черепахи та рідкісні мавпи

В Екопарку продовжують рятувати тварин: цього разу з-під обстрілів вдалося вивезти шпороносних черепах, а також білоносу та блакитну мавп.

«Евакуювати таких черепах, які важать по 100 і більше кг, не так просто, але ми з цим впоралися. В Екопарку ці червонокнижні гіганти вперше в Україні успішно розмножувалися, і ми віримо, що з ними все буде гаразд.

Евакуація тварин триватиме, поки всі наші вихованці не опиняться без небезпеки», – йдеться у повідомленні на сторінці Екопарку в Facebook.

Агентство Телевидения Новости

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