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Наслідки обстрілу Лозової: в лікарні залишаються 6 постраждалих
Внаслідок обстрілу Лозової, що стався напередодні, 9 дев’ятеро людей отримали травми, один загинув, повідомив міський голова Сергій Зеленський.
Трьох постраждалих вже виписали на амбулаторне лікування, шість постраждалих залишаються в лікарні, четверо з пацієнтів – в тяжкому стані.
Продовжується обстеження наслідків обстрілу міста: 20 будинків не підлягає відновленню, загалом пошкоджено близько 100 будівель.
В трьох школах вибиті вікна, частково зірвані дахи. Також ушкоджень зазнав один дитячий садок.
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