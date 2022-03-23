Наслідки обстрілу Лозової: в лікарні залишаються 6 постраждалих

Внаслідок обстрілу Лозової, що стався напередодні, 9 дев’ятеро людей отримали травми, один загинув, повідомив міський голова Сергій Зеленський.

Трьох постраждалих вже виписали на амбулаторне лікування, шість постраждалих залишаються в лікарні, четверо з пацієнтів – в тяжкому стані.

Продовжується обстеження наслідків обстрілу міста: 20 будинків не підлягає відновленню, загалом пошкоджено близько 100 будівель.

В трьох школах вибиті вікна, частково зірвані дахи. Також ушкоджень зазнав один дитячий садок.

Агентство Телевидения Новости