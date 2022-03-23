5 способов сделать Интернет приватным

Сегодня только ленивый не говорит о приватности в Интернете. Соблюдать личное пространство в сети важно. Ведь при онлайн-работе любую информацию, которую вы выкладываете в веб, могут перехватить третьи лица. Особенно если эти данные не защищены. Как же обеспечить приватность в Интернете?

Режим инкогнито

Пользователь только зашел в Интернет, как его онлайн-активность начали отслеживать… Хакеры ищут слабые места в системе и незащищенные аккаунты. Конкуренты по бизнесу пытаются разузнать, над чем человек работает сегодня. Сайты устанавливают трекинговые механизмы, составляют профиль пользователя по его интересам и предлагают рекламу. И даже Интернет-провайдеры знают все и даже больше о цифровой жизни человека.

Пользователи, которым дорога анонимность, обеспечивают безопасность в Интернете уже начиная с поиска информации. Для этого гуглят необходимые сведения в режиме инкогнито. Кстати, чтобы искать сведения в сети инкогнито на ПК с операционными системами Windows, Chrome OS, Linux, нужно нажать комбинацию клавиш Ctrl+Shift+N. А если вы пользуетесь Mac, включайте ⌘+Shift+N.

Преимущества режима инкогнито — в том, что браузер не сохраняет сайты, которые вы посещаете, не фиксирует cookie-файлы. Кроме того, на компьютере не сохраняются те сведения, которыми вы не планируете делиться с окружающими. Однако в этом режиме мы не можем говорить об абсолютной приватности. Ведь онлайн-активность пользователя по-прежнему видна сайтам и Интернет-провайдерам. Ведь режим инкогнито не скрывает IP-адрес, параметр, по которому легко идентифицировать пользователя.

Виртуальная приватная сеть

Раньше виртуальная приватная приватная сеть, более известная под аббревиатурой VPN, использовалась IT-специалистами и компьютерными мастерами для обеспечения безопасности ПК. А теперь этот инструмент доступен каждому. Ведь с его помощью можно получить доступ к заблокированным сайтам, в приватном режиме передать информацию, провести транзакции, да и в целом защитить персональные данные пользователя.

Схема работы VPN описана в этом гайде. Между гаджетом юзера и Интернетом возникает защищенный туннель, в итоге, трафик оказывается защищенным от слежки и вмешательства посторонних лиц. Благодаря тому, что VPN меняет IP-адрес и использует надежное шифрование, ни сайты, ни Интернет-провайдеры не могут зафиксировать онлайн-активность пользователя.

3. Анонимный прокси-сервер

В сети существуют узлы, которые являются посредниками между девайсом, на котором работает пользователь, и узлом сайта, доступ к которому юзер пытается получить. Эти узлы называются анонимными прокси-серверами. Как рассказывается в этой работе, эти элементы скрывают источник поступления сетевого трафика. А также дают возможность получать доступ к сервисам в Интернете. При этом информация, по которой можно определить пользователя, например, IP-адрес компьютера, маскируется от сторонних лиц.

Анонимные прокси подходят для того, чтобы единоразово получить доступ к заблокированному сайту. Списки таких ресурсов публикуют и постоянно обновляют в сети. Но в случае с прокси мы не можем говорить о полной приватности и безопасности. Ведь, по сути, анонимные прокси – это серверы, которые не были правильно настроены администратором по причине неосмотрительности или забывчивости. А значит, если киберпреступники захотят перехватить чужие данные, они могут специально организовать такой анонимный прокси и выставить его на всеобщее обозрение. Так как безопасность этого сервера не поддерживается, есть риск потерять персональные данные. Поэтому для скачивания документов с заблокированных ресурсов или прослушивания музыки этот метод подходит. Но, конечно, подключившись к анонимным прокси, не стоит проводить транзакции или отправлять важные сведения по работе.

4. Цепочка прокси

Проблема с анонимными прокси-серверами заключается в том, что неизвестно, кто настроил эти элементы. Но если пользователь обладает базовыми компьютерными навыками, можно настроить цепочку прокси самостоятельно.

Это происходит так. Юзер подключается к одному прокси-серверу, через него — ко второму, далее — к третьему и, при желании, к четвертому. В таком случае, настоящий IP-адрес пользователя виден первому прокси. Но в поле зрения второго сервера попадает не реальный IP, а тот, который относится к первому прокси. И так далее: третий прокси видит IP, принадлежащий второму серверу, а четвертый — третьему. Следы запутываются окончательно. Цель в виде приватности достигнута.

Как организовать цепочку прокси? Это сделать совсем не сложно. Для этого нужно ввести следующую последовательность в адресной строке.

https://прокси1:порт/https://прокси2:порт/https://www.адрес_сайта

5. Браузер Tor

Tor — это приватная сеть, находящаяся в открытом доступе, которая делает возможным анонимный поиск информации в вебе. Приватность обеспечивают зашифрованные протоколы. А электронные данные и коммуникацию пользователей защищает так называемый многослойный подход: при работе с браузером Tor сеть не подключает компьютер напрямую к сайту. Вместо этого, трафик, исходящий из браузера, подхватывает Tor — чтобы перебросить к случайно выбранному количеству компьютеров, принадлежащих другим пользователям. И только после этого запрос передается на тот узел, который требовалось изначально.

Теоретически, личность пользователя можно рассекретить, перехватив информацию на последнем узле. Но, на практике это сделать невозможно — ведь для этого нужно будет пройти вместе с трафиком всю цепочку Tor. В качестве недостатка Tor иногда указывают не слишком высокую скорость доступа. Но благодаря тому, что из года в год пропускная способность Tor-узлов увеличивается, скорее всего, скоро это не будет такой уж проблемой.

Агентство Телевидения Новости